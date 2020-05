Foot amateur - N3/R1 : David Le Frapper et Philippe Cuervo restent à l’ EUGA Ardziv (Marseille)

Arrivés fin décembre dernier alors que l’EUGA Ardziv était lanterne rouge en National 3, David Le Frapper et Philippe Cuervo ont décidé de prolonger l’aventure sur le banc de touche marseillais. Un message fort lancé par le club présidé par Philippe Cazarian et Roger Dermesropian en attendant de savoir si l’EUGA se lancera, ou non, dans des procédures pour contester sa rétrogradation.

