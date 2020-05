L’Arménie et le Mont Ararat à la une du mensuel édité par le Département d’État Américain

Monthly Magazine, le mensuel édité par le Département d’État Américain présente l’Arménie et le mont Ararat, symbole de l’Arménie dans son numéro d’avril.

La journaliste Lia Miller présente l’Arménie comme un pays fascinant à l’histoire riche et ancienne.

« Le pays possède certains des plus anciens vignobles du monde, une cuisine vibrante et délicieuse, une hospitalité légendaire, un paysage magnifique avec des randonnées de classe mondiale et une biodiversité internationalement reconnue. Constamment incluse comme l’une des principales destinations de voyage dans des publications populaires telles que Forbes et Condé Nast Traveler , l’Arménie a récemment figuré sur la « Liste cool : Célébrer les raisons de voyager en 2020 » du National Geographic , en raison de ses itinéraires accessibles depuis les principaux hubs de voyages » écrit Lia Miller.

Monthly Magazine continue « Située au milieu de la région du Caucase du Sud entre la Turquie, l’Iran, l’Azerbaïdjan et la Géorgie, l’Arménie est vraiment située au carrefour où l’est rencontre l’ouest, ce qui crée une culture dynamique, unique et colorée » et ajoute « Le mont Ararat - ou Massis, comme les Arméniens l’appellent affectueusement - est le symbole national de l’Arménie et est connu pour les vues majestueuses qu’il offre. La montagne volcanique se trouve maintenant dans la Turquie moderne, ce qui la rend difficile d’accès pour les Arméniens. Cependant, cela reste dans leur cœur comme une source de fierté culturelle et historique ».

