Des spécialistes Arméniens ont mis au point un scanner thermique de détection à distance de la température du corps

Des ingénieurs en Arménie ont mis au point un scanner thermique qui peut détecter une température du corps élevée dans les lieux publics à fort trafic avec un dépistage rapide de plusieurs cibles en même temps.

L’appareil, le Scylla Thermal Scanner réalise des analyses rapides grâce à la technique de l’intelligence artificielle qui couplée à une caméra technique ultra sensible qui permet une surveillance précise et à distance de la température sans aucun contact.

L’appareil peut être utilisé pour des contrôles rapide de température aux passages frontaliers, dans les aéroports, dans les établissements scolaires et publics ainsi que les sites de production et les hôpitaux.

Krikor Amirzayan