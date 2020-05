Այսօր Կարմիր Կիրակի է 🙏

Օրհնյալ Կիրակի

Պատարագի ուղիղ սփռում ժամը 10.00-ին Սբ Սահակ Fb էջով

Aujourd’hui Dimanche Rouge 🙏

La Messe à 10h sur la page de l’église

St Sahag

Կարմիր է կոչվում, քանզի եկեղեցին ոռոգվում ու ծաղկում է Քրիստոսի արյամբ...

Կարմիր գույնը պայքարի, հաղթանակի խորհրդանիշ է...

Պայքար` ոչ միայն ամենօրյա հացի, դիրքի պատվի, այլև սրբություններ ավերող, այլասերվածություներ քարոզող ուժերի դեմ...

Քրիստոնեական մեր կյանքը մահու և կենաց մի կռիվ է..

Կարմիր կիրակին քաջության հիշեցման օր է...

Սբ. Ստեփանոսը եղավ առաջին մարտիրոսը և ճանապարհ բացեց շատերի համար...

Այս կիրակի հիշատակն է նաև բոլոր մարտիրոսների, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին քրիստոնեական եկեղեցու անմահության համար...

Փառք ու պատիվ հայ նահատակներին ու զինվորներին, որոնք իրենց արյամբ սրբացրին մեր հողը և անմահացան...

Ce dimanche est dénommé Rouge car l’Eglise est irriguée et fleurie par le sang de Christ. La couleur rouge est symbole de la victoire de la lutte.

Lutte non seulement contre le pain quotidien, la position de l’honneur, mais aussi contre les destructeurs de choses saintes, ceux qui prêchent l’immoralité.

Notre vie chrétienne est une lutte entre la vie et la mort. Le dimanche rouge est le jour de rappel de la bravoure.

St-Etienne a été le premier martyr et a ouvert le chemin pour beaucoup.

Ce dimanche est également celui de tous les martyrs qui ont donné leur vie pour l’immortalité de l’église chrétienne.

Honneur et gloire aux martyrs et soldats arméniens qui en versant leur sang ont sanctifié nos terres et sont devenus immortels.