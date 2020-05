Ils font le Fonds - Stépan Eolmézian, un engagement indéfectible.

C’est un homme modeste et discret que les Arméniens de Meudon, Clamart et Issy-les-Moulineaux connaissent bien. Figure incontournable du Phonéthon parisien, Stépan Eolmézian est membre actif du Fonds depuis 20 ans. Il se souvient de cette première édition du Phonéthon en 2000 avec son épouse Mireille ; les premiers balbutiements de listes de coordonnées téléphoniques couchées sur le papier, les repas pris dans une caravane, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Sans oublier les nombreux bugs informatiques du début... Il aime partager la joie de faire ce travail en équipe, ce sentiment d’être utile au service du redressement économique de l’Arménie et de l’Artsakh. Stépan se félicite que les actions menées en Arménie et en Artsakh soient toujours orientées vers le bien-être des populations les plus démunies (construction de routes, création d’emplois, formation de jeunes, irrigation de terres agricoles, construction de centres communautaires et installation de panneaux solaires). Pendant 15 ans, il a été vice-président du comité de jumelage de Clamart/Artashad qui compte à son actif de nombreuses réalisations dans le domaine de la coopération. Ce Clamartois a emmené à cinq reprises des groupes de sa ville en Arménie pour tisser des liens d’amitié et de solidarité. Il ne manque jamais une occasion d’inciter des amis non arméniens à participer aux voyages du Fonds Arménien. Il recrute régulièrement de nouveaux donateurs et même des bénévoles pour le Phonéthon. Bonne continuation Stépan !