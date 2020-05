5 000 personnes en Russie ont demandé à l’ambassade d’Arménie de pouvoir retourner en Arménie

L’ambassade d’Arménie en Russie a reçu une demande de 5000 candidats, dont la plupart ont postulé après le 18 avril. Depuis le 22 mars, le nombre total de demandes a dépassé 8 500 a annoncé Anna Naghdalyan, porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE) d’Arménie.

« Depuis le 20 mars, 1 200 citoyens arméniens ont été hébergés dans des hôtels [en Russie] », a-t-elle déclaré en particulier. « Actuellement, il y a 350 citoyens arméniens dans les hôtels, les maisons d’hôtes et les abris temporaires fournis par l’ambassade, et ils reçoivent de la nourriture et des produits de première nécessité. »

Selon Anna Naghdalyan, l’ambassade d’Arménie en Russie maintient un contact permanent avec deux douzaines de citoyens arméniens et du personnel médical dans les institutions médicales russes et, si nécessaire, fournit des accessoires appropriés.

« Une assistance est également fournie à huit citoyens arméniens recevant un diagnostic de coronavirus à domicile », a-t-elle ajouté. « Un panier de nourriture est fourni de façon permanente à 45 familles [de citoyens arméniens] qui sont à la maison dans l’isolement et dans une situation financière difficile. »

À la suite des sept vols charters organisés en avril, environ 1500 citoyens sont rentrés de la Russie en Arménie, et plus de 1 300 d’entre eux - gratuitement. De nombreuses opérations ont été réalisées en coopération avec des bienfaiteurs et des organisations communautaires.