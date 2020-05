320 professionnels de la santé ont contracté le Covid-19 en Arménie

Le ministre arménien de la Santé informe que 320 professionnels de la santé ont contracté le coronavirus. Cela représente 13,4% des 2 386 cas signalés jusqu’à présent.

« C’est très douloureux, mais aussi inévitable », a déclaré Arsen Torosyan dans un article sur Facebook.

« Vous pouvez probablement imaginer à quel point il est difficile pour le système de santé de traiter ou d’isoler une personne qui doit traiter des patients atteints de coronavirus. Et compte tenu de la durée de la maladie, les professionnels de la santé sont incapables de travailler très longtemps », a ajouté Arsen Torosyan.

Heureusement, a-t-il déclaré, aucun décès n’a été signalé parmi les professionnels de la santé, également grâce à la recommandation du ministère selon laquelle les personnes de plus de 60 ans atteintes de maladies chroniques restent autant que possible à la maison.

« Bien sûr, cela complique encore la situation, car de nombreux prestataires de soins de santé ne sont pas en mesure d’aider leurs collègues plus jeunes et en meilleure santé à lutter pour la vie des patients, ce qui augmente leur charge de travail et les risques dans lesquels ils travaillent », a déclaré le ministre.

L’Arménie a jusqu’à présent confirmé 2 386 cas de Covid-19, 1 035 patients ont guéri et sont sortis de l’hôpital, 35 décès ont été signalés.