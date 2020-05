L’Arménie lève les restrictions à la liberté de circulation et autorise l’essentiel de l’activité économique

L’Arménie lèvera toutes les restrictions à la liberté de circulation à partir du lundi 4 mai, informe le vice-Premier ministre, le commandant Tigran Avinyan.

Les transports publics ne fonctionneront toujours pas. Les restrictions aux mouvements interrégionaux avaient été levées plus tôt, mais un régime spécial peut être imposé dans certains établissements en fonction du risque de propagation du coronavirus.

En plus d’autres types d’activité économique, l’ensemble de l’industrie manufacturière, y compris les textiles, les meubles, la production de chaussures et les testaments de polygraphie, commence à fonctionner.

Le commerce de gros et de détail ne sera autorisé que dans les magasins et kiosques spécialisés et non spécialisés. Les centres commerciaux et les marchés restent fermés.

Les activités des restaurants, bars, cafés, tavernes seront autorisées exclusivement dans les zones en plein air.

Le secteur de l’information et de la communication reprendra pleinement ses activités.

Des jardins botaniques, les zoos et les zones spécialement protégées ouvriront également.

Les clubs et objets sportifs ne seront ouverts qu’aux athlètes professionnels pour l’entraînement et la tenue d’événements sportifs.

Les services de lavage, de nettoyage et de nettoyage à sec, les salons de coiffure, les salons de beauté, les services de soins corporels reprendront leurs activités.

Dans le même temps, dit Tigran Avinyan, il existe des règles obligatoires pour l’organisation d’activités dans toutes les zones autorisées, dont le non-respect entraînera l’application de mesures de responsabilité prévues par la loi. Le contrôle du respect des règles sera renforcé.

« L’assouplissement des restrictions ne signifie pas que la menace de l’épidémie est passée. Il s’agit d’une tentative d’adaptation aux nouvelles règles de coexistence. Par conséquent, à ce stade, la responsabilité individuelle, sociale et d’entreprise de chacun de nous est très importante. Il s’agit d’un test unique pour nous tous pour démontrer dans quelle mesure nous sommes capables de faire preuve d’une conscience et d’une discipline élevées », a déclaré Tigran Avinyan dans un article sur Facebook.

Il a souligné qu’il pourrait y avoir un retour au régime de stricte restriction en cas d’aggravation de la situation.