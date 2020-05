Arménie, le pays des monastères.

Suivez le guide

Suivez le guide vous emmène cette semaine encore en Arménie. Première nation à adopter le christianisme comme religion d’état en 301. C’est le pays des monastères. Avec Henri, chauffeur et guide, nous visiterons celui de Tatev que l’on rejoit grâce à l’un des plus longs téléphériques au monde et Novarank, autre joyau arménien situé dans un cirque de montagnes. La dernière image de l’émission sera celle du majestueux mont Ararat