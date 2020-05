L’Union européenne au secours des familles démunies dans les régions d’Arménie

Si le gouvernement arménien et les organisations caritatives aident les démunis en Arménie en cette période du confinement suite au coronavirus, l’Union européenne apporte également sa contribution. L’Union européenne soutient les ménages les plus vulnérables et les personnes âgées, des personnes en situation de handicap et les familles nombreuses touchées encore davantage suite au confinement provoqué par le coronavirus en Arménie. La représentante de l’Union européenne en Arménie, Andrea Wiktorin a rendu visite à l’entrepôt de la Croix-Rouge en Arménie afin de fournir cette dernière en aide humanitaire composé de biens de consommation courante et d’hygiène.

La Croix Rouge a livré à ce jour des colis humanitaires à près de 1 500 personnes âgées de la région de Chirak en partenariat avec la Croix-Rouge arménienne et les autorités.

Krikor Amirzayan