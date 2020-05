La ville de Brea en Californie a déclaré 2020 « Année de commémoration du génocide des Arméniens »

La municipalité de la ville de Brea, dans le comté d’Orange (Californie, Etats-Unis) a proclamé l’année 2020 comme une année de « Commémoration du 105e anniversaire du génocide des Arméniens ». Brea désignant chaque année le mois d’avril comme le « Mois de le souvenir de l’histoire arménienne » se référant au génocide qui débuta le 24 avril 1915.

La proclamation de l’année de commémoration du génocide pour 2020, a été sollicitée par le maire de Brea, Marty Simonoff d’origine arménienne et engagé dans la défense de la cause arménienne.

Marty Simonoff fut élu pour la première fois maire de Brea en 1996 et effectue actuellement son sixième mandant à la tête de la ville qui compte plus de 40 000 habitants.

La proclamation de l’année du génocide pour 2020 faut saluée par Armen Garabedian le président du comté d’Orange de l’Armenian National Commettee of America (ANCA).

Krikor Amirzayan