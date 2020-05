L’Arménie qui compte 2 386 cas de personnes infectées du coronavirus enregistre désormais 35 morts dont deux entre samedi et dimanche

Dimanche 3 mai à 11 heures l’Arménie comptait 2 386 cas de coronavirus détectés dont 1035 étaient guéris et 35 patients décédés. Hier matin 1 312 patients infectés par le virus recevaient des soins. Au total 24 177 personnes avaient été soumises au test de détection du coronavirus.

Au cours des 24 dernières heures 113 nouveaux cas étaient signalés et 25 personnes guéries. Dans le même temps deux patients étaient décédés portant de 33 à 35 le nombre total des morts suite au coronavirus en Arménie. Les deux patients décédés sont une femme de 79 ans et un homme de 58 ans. Tous deux souffraient de maladies chroniques.

Krikor Amirzayan