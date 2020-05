L’épidémie de violence verbale et physique souligne la fragilité de la démocratie arménienne

La politique arménienne a connu une vague de menaces et d’affrontements violents au cours des deux dernières semaines, mettant en évidence la vulnérabilité de la démocratie naissante du pays, près de deux ans après que la révolution de velours, qui a fait date, ait porté au pouvoir le gouvernement réformateur dirigé par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Le 28 avril, Alen Simonyan, vice-président de l’Assemblée nationale, représentant de l’alliance My Step au pouvoir, et proche allié de Pashinyan, a eu des échanges musclés avec Edmon Marukyan, le leader du parti d’opposition « Lumineuse Arménie ».

La dispute a commencé avec des remarques pour le moins désobligeantes Simonyan à l’égard d’une troisième députée, Madame Ani Samsonyan, qui représente Lumineuse Arménie, le parti de Marukyan. Les commentaires de Simonyan envers cette élue, qui ont été largement considérés comme sexistes, ont conduit à un échange tendu entre Marukyan et Simonyan, agrémentés d’insultes bien senties.

Suite à cette querelle, Marukyan et Simonyan ont tous deux publié des vidéos d’excuses sur leurs pages Facebook. Dans sa vidéo, Marukyan s’est excusé pour son rôle dans l’incident, mais a également tenu à dénoncer les commentaires de Simonyan à l’égard de Mme Samsonyan. Pour sa part, Alen Simonyan s’est axé sur ses remarques à l’égard de Mme Samsonyan, disant qu’il « respecte toutes les femmes » et affirmant que ses commentaires ont été faits « sous le coup de la colère ».

Ani Samsonyan a également publié un post sur Facebook consécutif à l’incident, remerciant les soutiens qu’elle a reçue depuis et appelant à des changements dans la « culture » à dominante masculine qui domine la politique arménienne. Trois autres législatrices arméniennes, Taguhi Ghazaryan, Lilit Makunts et Naira Zohrabyan, ont lancé des appels similaires pour « changer la culture [dominée par les hommes] » de la politique arménienne.

Faisant écho à leurs commentaires, l’activiste des droits de l’homme Zaruhi Hovhannisyan a suggéré que l’Assemblée nationale convoque un comité d’éthique pour traiter les remarques sexistes et autres remarques discriminatoires faites par les députés. Arman Tatoyan, le défenseur des droits de l’homme en Arménie, a également commenté la controverse, condamnant les remarques d’Alen Simonyan et soulignant l’importance de garantir le respect des femmes.

Un jour plus tard, le même Alen Simonyan a été impliqué dans une altercation physique avec Artur Danielyan, un critique virulent du gouvernement, alors que les deux hommes se rencontraient par hasard dans le centre-ville d’Erevan.

Danielyan est co-fondateur d’Adekvad, l’un des groupes d’extrême droite émergents les plus importants d’Arménie, qui est devenu célèbre pour ses positions xénophobes, antiféministes et homophobes. Selon les médias, Danielyan a commencé à insulter Simonyan, après quoi Simonyan a agressé physiquement Danielyan. Les deux hommes ont été hospitalisés pour des blessures subies lors de la bagarre qui a suivi.

Simonyan a rapidement publié une autre vidéo sur Facebook, s’excusant d’avoir attaqué Danielyan, mais affirmant également qu’il ne pouvait pas laisser les insultes de Danielyan sans réponse. En outre, Simonyan s’est engagé à se conformer pleinement aux forces de l’ordre dans leur enquête, qui est menée par le service d’enquête spécial arménien. Pendant ce temps, l’avocat de Danielyan, Tigran Atanesyan, a demandé à Simonyan de démissionner et a juré de porter plainte contre lui.

Le lendemain, Pashinyan s’est lancé dans une diatribe contre Artur Vanetsyan, l’ancien chef du Service de sécurité nationale (NSS) arménien. Quelques jours auparavant, le porte-parole de Pashinyan, Mane Gevorgyan, avait accusé Vanetsyan d’abuser de son ancien poste de chef du NSS pour acheter à Mikayel Minasyan, le gendre de l’ancien président Serzh Sargsyan, une participation dans le Zangezur Copper-Molybdenum Combine, la plus grande entreprise minière d’Arménie.

Vanetsyan a nié ces allégations, qui, selon lui, font partie d’une campagne de diffamation en cours contre lui, organisée par Pashinyan et son entourage. Pour ettayer ses affirmations, Vanetsyan fait référence à une série d’articles critiques à son sujet publiés dans le journal Armenian Times (Haykakan Zhamanak), dont la rédactrice en chef est Anna Hakobyan, l’épouse de Pashinyan. Un procès en diffamation intenté par Vanetsyan contre le journal est toujours en cours.

Au début de ce mois, Pashinyan a fait des remarques encore plus incendiaires sur les autorités pré-révolutionnaires de l’Arménie, suggérant dans une vidéo sur Facebook qu’elles auraient pu être « lynchées ».

La politologue américaine Anna Ohanyan a fait valoir que l’une des raisons pour lesquelles la révolution de velours avait réussi il y a deux ans - « sa stratégie de rester dans les limites de [l’ordre] constitutionnel… établi par l’ancien régime autoritaire » - pourrait finalement se révéler un obstacle aux futurs efforts de réforme. Après tout, il est plus facile de refaire un système de l’extérieur que de le réformer de l’intérieur.

Cette incapacité à démanteler complètement le système prérévolutionnaire a laissé la démocratie arménienne à un point de transition extrêmement vulnérable. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, les efforts largement médiatisés de Pashinyan pour débarrasser l’Arménie de la corruption systémique et réduire l’influence politique des autorités prérévolutionnaires ont abouti à des réformes fragmentaires et au mieux à des affaires pénales, bien en deçà des attentes de ses partisans.

La récente vague de violence sociale et politique en Arménie souligne les défis auxquels le pays est confronté pour surmonter cette situation difficile. Les autorités prérévolutionnaires faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour contrecarrer et saper le programme de réforme de Pashinyan - de la diffusion de fausses nouvelles au soutien à des groupes civils antigouvernementaux - il ne reste plus grand-chose d’autre pour de nombreux politiciens arméniens que de s’insulter et de s’attaquer mutuellement. Pour le moment, il semblerait que la confrontation et la violence figurent, malheureusement, parmi les quelques outils laissés à la disposition de nombreux politiciens arméniens.

Mark Dovich

