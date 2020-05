L’Union des Arméniens de Russie prêt à créer un espace de solidarité à Dzidzernagapert

Le président de l’Union des Arméniens de Russie, Ara Abrahamian, a répondu à l’idée et à l’initiative du président arménien de créer un parc national de solidarité et de mémoire (dédiés aux Justes) sur le territoire du complexe de de Tsitsernakaberd.

Dans sa lettre adressée au président Sarkissian, Ara Abrahamian a notamment fait remarquer que la mise en œuvre de cette initiative serait porteuse d’un message important et résonnerait parfaitement avec l’agenda historique, étatique et social de notre nation. « Monsieur le Président : Moi-même et les membres de la plus grande assemblée nationale de la Fédération de Russie, l’Union des Arméniens de Russie, sommes prêts à soutenir votre initiative et serions heureux d’investir nos capacités, nos connaissances et nos efforts dans sa mise en œuvre. Il ne fait aucun doute qu’un travail commun et des efforts combinés permettront d’unir davantage notre nation », a notamment souligné Ara Abrahamian dans sa lettre.