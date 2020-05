Environ 54,9 milliards de drams ont été distribués dans le cadre des mesures anti-crise du gouvernement

La séance ordinaire du gouvernement a eu lieu aujourd’hui, sous la présidence du Premier ministre Pashinyan.

Le gouvernement a approuvé la quinzième mesure visant à neutraliser les conséquences économiques du coronavirus, qui prévoit la création des forêts dans les hautes terres pour protéger les berges des rivières avec la participation de la population locale. Selon le projet, un couvert forestier côtier sera créé dans les vallées fluviales grâce à des boutures de saule locales. La population locale sera largement impliquée dans ce travail. Ainsi, des emplois supplémentaires seront créés et les risques liés à la réduction des revenus de la population seront atténués. Il est prévu de préparer et de planter des boutures de saule d’espèces locales poussant sur place dans les zones cartographiées des rivières soumises à la plantation d’arbres, ainsi que des travaux de clôture. Evoquant la décision adoptée, Nikol Pashinyan a noté. « La plantation d’arbres sera réalisée dans les régions par le biais de trois organisations, qui sera un travail rémunéré et créera environ 1 000 emplois temporaires. »

Selon le Premier ministre, le gouvernement entend poursuivre ce programme.

L’Exécutif a apporté des modifications et des ajouts à plusieurs mesures gouvernementale pour neutraliser les conséquences économiques du coronavirus. En particulier, le cercle des bénéficiaires de la 8e mesure s’élargira de 36 000 personnes. Selon la ministre du Travail et des Affaires sociales Zarouhi Batoyan, les changements ont élargi non seulement les sphères, mais ont également impliqué les employés du contrat de droit civil. Le budget de soutien pour ces nouveaux secteurs à lui seul sera de plus de 2 milliards de drams.

Nikol Pashinyan a souligné qu’environ 54,9 milliards de drams ont été distribués jusqu’à présent dans le cadre des mesures anti-crise du gouvernement. « Le nombre d’entrepreneurs bénéficiaires qui ont utilisé nos mesures anti-crise est de 22 000, le nombre de bénéficiaires est de 775 000. À la suite de cette décision, l’éventail des personnes utilisant nos mesures anti-crise s’élargit », a-t-il noté, ajoutant que le gouvernement suivait la mise en œuvre des programmes pour assurer un soutien ciblé et efficace maximal.

Concernant la 14e mesure , dont le but est de soutenir les étudiants des établissements d’enseignement qui font les programmes d’enseignement supérieur et postuniversitaire, Pashinyan a noté : « Avec ce programme, nous aidons tous les étudiants sans exception, à la différence que ce soutien est tangible pour les étudiants très performants et moins tangible pour les étudiants peu performants. »

Par une autre décision de l’Exécutif, il est prévu d’apporter une aide financière aux anciens combattants de la Grande Guerre patriotique à l’occasion du 75e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Chacun des anciens combattants recevra 300 000 drams.

Le gouvernement a apporté des modifications et des ajouts au programme « Subventionnement des taux d’intérêt sur les prêts au secteur agricole ». En particulier, il est proposé d’élargir le cercle des entrepreneurs souhaitant participer au programme en augmentant le seuil de prêt (jusqu’à 50 millions de drams) pour le développement de nouvelles destinations cibles : l’élevage bovin, l’élevage ovin et caprin.

Le Premier ministre a noté que les modifications avaient été apportées sur la base des commentaires reçus des villages et des communes sur les programmes agricoles. « Il y a environ 10 jours, nous avons rencontré les gouverneurs. Ils ont présenté ces propositions, dont 90% nous avons accepté et pris une décision. Nous espérons que ce sera un très bon élan pour nos exploitations agricoles, et elles seront impliquées dans la réglementation de leur domaine d’activité et la prise de décision », a-t-il noté.

SOURCE : https://www.primeminister.am/fr/press-release/item/2020/04/30/Cabinet-meeting/