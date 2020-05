Un groupe de parlementaires pro-gouvernementaux a rédigé un projet de loi qui donnerait à un organisme de régulation arménien plus de pouvoirs pour surveiller les diffuseurs et « nettoyer » leurs programmes de ce qu’ils considèrent comme du contenu préjudiciable.

Selon ce projet de loi, les chaînes de télévision et les stations de radio devront clairement séparer les faits des opinions, ne diffuser que des informations crédibles et vérifiées et éviter tout appel à la violence, à la haine et au « renversement de l’ordre constitutionnel » .

Le projet de loi stipule que les diffuseurs devront consacrer 20 % de (...)