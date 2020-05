Sortie prochaine du livre d’Aram Turabian : L’Arménie, l’éternelle victime de la diplomatie européenne

Les éditions de La Bouquinerie Valence annoncent la prochaine parution du livre d’Aram Turabian « L’éternelle victime de la diplomatie européenne »

Note de l’éditeur :

Chers ami(e)s.

Tout d’abord, grand merci pour votre soutient pendant ce confinement. C’est même d’Allemagne hier que m’est parvenu une commande ! Vous êtes tous un peu extraordinaire. Nous avons continué à préparer des livres durant toute cette période et des retirages s’impriment à cet instant car je vous le rappelle, il est primordial de continuer à faire travailler nos imprimeurs même si nous avons, à la bouquinerie, des stocks pour tenir 10 ans voire 15 ! Nous pensons qu’il faut toujours vous amuser, non !

D’autres livres vont vous être proposés dans les prochains jours…

Sachez qu’en Allemagne, les librairies n’ont pas fermé car pour eux les livres sont aussi essentiels que le pain et les médicaments !

Donc voici un livre qui me tient à cœur, qui est chez l’imprimeur et qui sortira dans 10/12 jours.

HISTOIRE DE L’ARMÉNIE

ARAM TURABIAN

L’Éternelle Victime de la Diplomatie Européenne

Les Volontaires Arméniens en 14-18 sous le drapeau français

LE DESTIN DE L’ARMENIE ENTRE LES TRAITES DE SEVRES ET DE LAUSANNE

LE GENERAL ANTRANIK ET LES AUTRES HEROS



Retirage d’un livre très rare dont nous avons retrouvé un exemplaire qui a été cliché, complété et ainsi à nouveau disponible pour la connaissance de l’histoire de l’Arménie.

Ce livre est tout à fait exceptionnel car l’auteur, responsable des Volontaires Arméniens, nous fait revivre avec de très nombreux détails les relations compliquées entre les nations européennes et l’Arménie représentée en France par la Délégation arménienne.

De très nombreuses lettres, documents, courriers, textes des traités sont fidèlement reproduits et commentés par l’auteur. L’engagement des combattants Arméniens sur tous les fronts (Verdun mais aussi en Orient) pendant la guerre de 14-18 est minutieusement relaté et agrémenté d’une importante iconographie.

L’histoire de nos vaillants Volontaires Arméniens est remarquablement mise en valeur mais l’auteur est aussi critique envers ses compatriotes, intellectuels, politiciens et acteurs de la reconstruction de la communauté après le Génocide des Arméniens en 1915. C’est tout ce qui fait de ce livre d’Aram Turabian, qui était un témoin privilégié de cette période trouble, un des plus beaux hommages rendus à l’histoire de l’Arménie.



Ouvrage agrémenté de très nombreuses photographies.

« CE LIVRE, TOTALEMENT INTROUVABLE ENFIN REEDITE, EST UN EMOUVANT ET PRECIEUX TEMOIGNAGE A LA GRANDE HISTOIRE DE L’ARMENIE ».

RENE ADJEMIAN, EDITEUR.

CHEZ LE MEME EDITEUR : VOLONTAIRES ARMENIENS. 1914-1916. E & R, EDITIONS ET REGIONS. VALENCE. 2020. EAN : 9782847942002

Cliquez ici pour plus de renseignements :

http://labouquinerie.com/turabian%20l%20eternelle%20victime%20de%20la%20diplomatie%20francaise%20les%20volontaires%20armeniens%20en%2014%2018%20sous%20le%20drapeau%20francais.html

Avant-Propos de Krikor Amirzayan

Un témoignage majeur sur le destin de l’Arménie au début du 20e siècle

« L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » d’Aram Turabian, publié en 1929 sous le haut-patronage des Anciens Volontaires Arméniens des Armées Alliées, est un livre-témoignage historique sur une période cruciale où se jouait le destin de la nation arménienne, lors de la fixation par les grandes nations du retraçage des frontières de l’Arménie avec le Traité de Sèvres en 1920. Le destin d’une nation très ancienne qui avait traversé les millénaires et qui avait été décapitée par le génocide de 1915 allait entrer dans une ère d’espérance et de résurrection sur ses territoires séculaires. La Turquie qui avait pris le camp des Allemands était vaincue par les puissances Alliées et la renaissance d’une Arménie allait prendre vie et forme autour du biblique mont Ararat et du lac de Van, l’aire de la naissance de la nation arménienne. Et c’est dans ce contexte extraordinaire que le témoignage d’Aram Turabian, témoin des évènements du traité de Sèvres est important et même essentiel. Mais la désillusion des Arméniens sera grande lorsqu’en 1923 lors du Traité de Lausanne, le nom même de l’Arménie aura disparu des cartes. Une trahison des puissances Alliées qui avaient abandonné l’Arménie et le peuple arménien dans leur malheur, alors que les troupes de Mustapha Kémal Atatürk qui écrasaient les Grecs en 1922 sortaient en vainqueurs en Anatolie. Inversant également le regard des Alliées, désormais tournés vers les vainqueurs…

« L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » consacre également une large part avec de nombreuses photographie à une partie des quelque 4 000 combattants volontaires Arméniens de l’Armée française durant la Première Guerre mondiale. Aram Turabian y consacre plusieurs chapitres notamment ceux de « l’Appel aux Arméniens en 1914 en faveur de la France » et « Les Volontaires Arméniens sur le front français ». De nombreux éléments et archives photographiques sont également consacrées à la Légion Arménienne d’Orient. Source historique majeure de cette partie de l’histoire presque méconnue.

Aram Turabian fait également quelques révélations avec notamment dans son chapitre intitulé « La vérité sur la tragédie de Smyrne ». Mais en véritable patriote engagé au sein des Volontaires Arméniens et témoins des rencontres lors de la conférence internationale de Sèvres (1920) puis à Lausanne (1923), il analyse quelque peu dépité, les contradictions entre les deux délégations arméniennes présentes avec les ambitions personnelles de Boghos Nubar Pacha, de Gabriel Noradounghian et d’Avédis Aharonian, ambitions opposées qui influèrent fortement sur l’échec de la demande arménienne de rétablir l’Arménie historique… Aram Turabian est critique et sans concession face à ces personnalités qui marquèrent de leur empreintes, de leurs qualités et leurs défauts, l’Histoire de l’Arménie du début du 20e siècle.

L’intérêt de ce livre « L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » d’Aram Turabian est dans son témoignage « de première main » par un acteur ayant vécu « de l’intérieur » ces évènements qui forgèrent le destin tragique de l’Arménie. Avec sa mine d’infor-mations, de descriptions, de sources historiques directes et de ses centaines de références, l’ouvrage constitue une sorte d’ency-clopédie historique de ces années où le destin d’une nation bouscula dans le grand bouleversement mondial.

C’est dire l’importance de cette réédition de cet ouvrage par les éditions « La Bouquinerie » de mon ami René Adjémian qui par amour de l’Arménie et de la Cause arménienne a procédé à ce travail remarquable qu’il convient de saluer.

Après la réédition de « Volontaires arméniens, 1914-1916 » paru en février 2013 aux éditions « La Bouquinerie », « L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » d’Aram Turabian vient compléter la collection avec une vision plus large du devenir de l’Arménie de cette période de la Première Guerre mondiale et le début des années 1920 si cruciales pour la nation arménienne.

Krikor Amirzayan, écrivain, journaliste,

et président de l’association culturelle « Arménia ».

Table des matières

1. L’Arménie et la Turquie 13

2. A la Députation ottomane 16

3. Appel aux Arméniens en 1914 en faveur de la France 20

3. Les Volontaires arméniens sur le front français 24

5. Les Arméniens et la guerre. 26

6. Les Arméniens au Moyen Âge 30

7. La grande manifestation de la Sorbonne en 1916

en l’honneur de l’Arménie 40

8. Les lettres officielles. 46

9. La Légion arménienne et la France.

Le Mandat français ou le Mandat américain 58

10. Le Rapport officiel de la Délégation nationale arménienne

présenté au Quai d’Orsay 86

11. Le sauvetage des 5 000 Arméniens du mont Djebal-Moussa

par l’escadre française 102

12. Episode du sauvetage : l’enfant arménien 110

13. M. Raymond Poincaré 112

14. La République arménienne et la Russie 116

15. Lettre ouverte à M. Tchitcherine 126

16. L’Arménie et 1a Grèce 130

17. Les lettres du Gouvernement grec 136

18. La lettre du maréchal Franchet d’Esperey à M. Venizelos,

La lettre du général Milne au général d’Anglis. 142

19. La Légion arménienne du général Torcom 146

20. La vérité sur la tragédie de Smyrne,

par M. le chanoine Policarpe Scagliarini 158

21. Le général major Antranik 164

22. Boghos Pacha Nubar 172

23. M. Noradounghian 174

24. M. Aharonian 178

25. M. Tchobanian 182

26. Les richards arméniens 190

27. Le Traité de Sèvres, le Traité de Lausanne,

le Traité d’Alexandropol et M. Clemenceau 194

28. Conclusion 198

Annexes 203

L’Exode des Arméniens en France et le Peuple Français 205

M. Flaissières 222

La Question arménienne 226

La Grande Conférence de M.Emile Pignot 230

Une Grande Manifestation Gréco-Arménienne 244

La Grande Famille Gulbenkian

et les Grandes Familles arméniennes 252

On danse sur nos cadavres (extrait du journal. « Aiguillon ») 262

La Justice et le Crime aux prises (extr. « Aiguillon » 264

Messieurs les Médecins sont en Consultations. 266

La Loi de la Nature et la Singerie Humaine 267

La Délégation Arménienne chez M.Briand et la Cilicie 268

L’Homme ou le Singe ? (extr. « Aiguillon », 01/04/1922) 271

Les Assassins triomphent (extr. « Aiguillon », 01/05/1922) 272

Une Conférence des Sages et des Fous à Lausanne 273

Le Ciel et la Terre en Complot (extr. « Aiguillon » 275

Les Observations d’un Observateur (extr. « Aiguillon », 07/1923) 280

Publications d’Aram Hagop Turabian

(1876-1967)

Les Volontaires arméniens sous les drapeaux français. (Marseille) Impr. Nouvelle. 1917

Trente ans en France : ma vie. Impr. Nouvelle. 1928

L’Eternelle victime de la diplomatie européenne. [s. n.] 1929

Calouste Gulbenkian : le milliardaire arme´nien et sa vie. Marseille. 1930.

Dans les rues de Paris. 1937.

La France : les Arme´niens et les juifs. Paris, 1938.

Périodiques (Mensuel) Aiguillon = Khthan : organe des volontaires arméniens sous les drapeaux français. 1915-1931

Le mot de l'éditeur :

J’ai publié « Volontaires arméniens, 1914-16 » qui raconte en photos l’épopée des Fédaïns arméniens en Arménie. A cette occasion, j’ai pu discuter avec de très nombreux Arméniens de la diaspora répartis dans le monde entier. M. Mahmouzian de Los Angèles m’a spontanément expédié son livre d’Aram Turabian qui est rarissime afin que je le réédite aussi pour faire connaître notre belle et grande histoire. Je tiens ce jour cette promesse ! Merci à lui.

Nous n’avons trouvé que très peu de renseignements sur l’auteur et prions nos aimables lecteurs de nous communiquer toute information en leur possession.

.

Chez le même éditeur :

VOLONTAIRES ARMENIENS. 1914-1916.

Grand format à l’italienne. 100 pages sur beau bouffant ivoire. Plus de 150 photos. Reproduction fidèle de l’édition ancienne en fac-similé. Texte en français, russe et arménien. A été rajouté une préface de René Adjémian et une postface de Krikor Amirzayan, président d’« Arménia ».

David Vinson. LES ARMÉNIENS DANS LES RÉCITS DES VOYA-GEURS FRANÇAIS DU XIXe SIÈCLE (1796-1895). Histoire et voyage & Histoires de voyages. Le Français, l’Orient & l’Arménien au XIXe siècle. (Thèse de doctorat). Comment Lamartine, Théophile Gautier ou Alexandre Dumas percevaient-ils les Arméniens ? Quels regards un modeste botaniste comme Rémy Aucher-Eloy, un éminent archéologue à l’instar de Georges Perrot ou un missionnaire jésuite tel le Révérend Père Amédée de Damas, jetaient-ils sur ce peuple éclaté entre les empires ottoman, perse et russe ? Quelles étaient les images des Arméniens véhiculées par les voyageurs français du XIXe siècle ? Cette double aventure du voyage et de l’écriture, aux temps du romantisme, du positivisme et de l’orientalisme, a engendré un imaginaire à la fois pittoresque et colonialiste. Au sein de cet univers façonné par l’esprit et l’âme française de l’époque, « l’Arménien réel » et « l’Arménien rêvé », se nourrissent l’un de l’autre, s’opposent et se contredisent parfois. Des stéréotypes, des clichés des a priori se figent ; une société, des mystères, des scènes de vie se dévoilent. L’Arménien du XIXe siècle se découvre ainsi au gré des périples, au gré des récits de voyage. Mais est-ce la réalité ? Est- ce l’imaginaire ?

EAN : 9782847942002

© E & R, EDITIONS ET REGIONS. VALENCE. 2020

