Davit Tonoyan le ministre arménien de la Défense inspecta le front en Artsakh dans le cadre de la coopération militaire entre l’Arménie et l’Artsakh

Afin de coordonner la Défense de l’Arménie et de l’Artsakh, le 1er et 2 mai Davit Tonoyan le ministre arménien de la Défense se trouvait en visite de travail en Artsakh. En compagnie du général Djalal Haroutiounyan son homologue de l’Artsakh, Davit Tonoyan s’est rendu sur le front nord-est et centre-est de la République de l’Artsakh a indiqué le ministère arménien de la Défense. Davit Tonoyan et Djalal Haroutiounyan ont inspecté les positions arméniennes et les travaux de effectués pour renforcer la sécurité des soldats. Les deux hommes ont interrogé les militaires engagés ainsi que les officiers présents sur la position frontalière. Ils ont pris connaissance de leurs avis et donné quelques instructions pour améliorer les conditions des soldats et l’efficacité de leur défense.

Davit Tonoyan a jugé que la coopération militaire entre l’Arménie et l’Artsakh était d’un très bon niveau et répondait à toutes les normes de qualités. En compagnie de son homologue de l’Artsakh, le ministre arménien de la Défense a abordé quelques réalisations pour l’avenir, dans le cadre de la coopération entre les deux Etats.

Krikor Amirzayan