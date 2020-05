Aujourd’hui, l’Arménie lève une bonne partie des mesures de confinement

Vendredi, le gouvernement a annoncé qu’il lèverait les restrictions restantes sur les mouvements de personnes et permettrait à la grande majorité des entreprises, y compris de nombreux cafés et restaurants, de reprendre leurs travaux ce lundi malgré la propagation continue du coronavirus en Arménie.

Les responsables gouvernementaux ont souligné en même temps que les employeurs devront respecter les règles de distanciation sociale et d’hygiène fixées par le ministère de la Santé.

Selon le vice-ministre de l’Economie, Varos Simonian, la décision du gouvernement couvre tous les types d’entreprises de fabrication, mais également le secteur des services tels que la coiffure et le nettoyage ainsi que le commerce de détail et de gros effectué en dehors des centres commerciaux. Les cafés et restaurants qui ont des espaces extérieurs seront également autorisés à rouvrir.

Simonian a également déclaré qu’à partir du 4 mai, les Arméniens n’auront plus à se munir de leur pièce d’identité, ni à remplir un formulaire spécial précisant les raisons de leur déplacement.

Il a confirmé que le gouvernement maintiendrait pour l’instant son interdiction des transports publics municipaux à Erevan et dans d’autres villes. « Les transports publics sont une activité économique très risquée qui permet au virus de se propager très rapidement », a-t-il justifié.

D’autres responsables gouvernementaux ont indiqué en début de semaine dernière que toutes les universités et écoles arméniennes resteront fermées jusqu’à la fin de l’année universitaire en cours. Presque tous ont opté pour des cours en ligne après l’annonce du confinement national fin mars.

« Cela peut être considéré comme une sorte de test », a expliqué Simonian à propos de la décision du gouvernement de mettre donc fin en grande partie au confinement. « Alors que nous assouplissons les restrictions, tout le monde, citoyens et entreprises, doit faire preuve d’une discipline et d’une conscience fortes. »

« En fonction de cela, nous déciderons de maintenir le régime de restrictions légères ou de revenir à des restrictions plus strictes », a-t-il prévenu lors d’une conférence de presse conjointe avec la vice-ministre de la Santé, Lena Nanushian.

Cette dernière a affirmé, pour sa part, que le ministère de la Santé a établi des règles de sécurité spécifiques liées au coronavirus pour les entreprises et autres entités reprenant leur travail. « Les exigences sont à peu près les mêmes que pour tout le monde : assurer une distance physique d’un ou deux mètres entre les employés et les clients, et prendre diverses mesures d’hygiène, y compris la désinfection et la ventilation des locaux », a-t-elle énuméré.

Le confinement a considérablement ralenti la propagation du virus en Arménie dès le début du mois d’avril. Le gouvernement a commencé à rouvrir progressivement l’économie arménienne le 13 avril. Le 21 avril, le ministère de la Santé a enregistré une augmentation du nombre quotidien de cas détectés au COVID-19.

Jeudi, le nombre de nouveaux cas confirmés a atteint un record de 134. Le vice-Premier ministre Tigran Avinian a précisé lors d’une réunion du cabinet que les autorités annuleraient le processus de réouverture s’il aboutit à des « conséquences dangereuses » dans les jours ou les semaines à venir.

Vendredi matin, les autorités ont signalé que 82 autres personnes avaient été testées positives au virus au cours des dernières 24h, portant le nombre total d’infections à 2 148. Ils ont également signalé un autre décès qui a fait augmenter le nombre de morts dans le pays de COVID-19 à 33.

La porte-parole du ministère de la Santé, Alina Nikoghosian, a révélé que cette dernière victime était âgée de 27 ans et souffrait d’autres « maladies chroniques ».