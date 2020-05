Anna Hakobyan cherche des bénévoles pour répondre aux demandes qu’elle reçoit sur sa page Facebook et Instagram

L’Arménie est l’un des rares pays de la planète où l’épouse du Premier ministre est considérée comme la « Première dame » du pays, débordant d’activité et de présence dans les médias. Anna Hakobyan -journaliste de métier comme son époux Nikol Pachinian- l’épouse du Premier ministre arménien et une personnalité très sollicitée en Arménie et à l’étranger, à travers ses associations, fondations et mouvements de charité ou dans le monde de l’éducation, de la culture ou de l’enfance. Anna Hakobyan est quelque peu débordée par les milliers de courriers et messages électroniques qu’elle reçoit chaque semaine. Ne pouvant répondre à toutes les questions ou demandes, Anna Hakobyan a lancé un appel aux bénévoles pour lui prêter main forte sur Facebook et Instagram et répondre aux demandes reçues.

Krikor Amirzayan