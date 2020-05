Bako Sahakian le président de l’Artsakh a pris connaissance des travaux agricoles dans la région de Martouni

Bako Sahakian le président de l’Artsakh -en attendant la prise de fonction d’Arayik Haroutiounyan-s ’est rendu le 1er mai dans la région de Martouni à l’est de l’Artsakh afin de prendre connaissance avec les travaux agricoles et d’élevage. Bako Sahakian s’est entretenu avec les agriculteurs et fermiers et constaté que les travaux du printemps étaient largement avancés. Le président de l’Artsakh a écouté les agriculteurs -notamment leurs demandes- et donné quelques instructions pour services gouvernementaux concernés afin de résoudre un certain nombre de problèmes.

Krikor Amirzayan