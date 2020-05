Assurer le rapatriement de 2 à 2,5 millions d’Arméniens dans les 30 prochaines années est la question qui est posée au gouvernement affirme Zareh Sinanyan

« Nous avons devant nous la question stratégique du rapatriement dans les 30 prochaines années de 2 à 2,5 millions de personnes » a affirmé le Haut-Commissaire aux affaires de la Diaspora, Zareh Sinanyan lors de la séance du 30 avril de la Commission permanente de l’Assemblée nationale d’Arménie chargée des sciences, de la culture, de la diaspora, de la jeunesse et des sports. Mais Zareh Sinanyan a affirmé que pour réaliser cet objectif et le rendre fondé sur des bases de responsabilité et de durée, il est indispensable de créer les conditions nécessaires à cette réalisation. « Pour cela le vecteur le plus important s’avère être la croissance économique » a ajouté Zareh Sinanyan. Selon ce dernier une économie de l’Arménie plus dynamique permettrait de mettre en œuvre plus sérieusement le rapatriement des millions d’Arméniens.

Krikor Amirzayan