Disparition d’Agnès Tatoyan

Communiqué de la JAF :

La Jeunesse Arménienne de France (JAF) a perdu l’un de ses piliers.

C’est avec un immense chagrin que nous avons appris le décès d’Agnès Tatoyan, emportée dans la matinée du mardi 28 avril.

Toujours positive et combative, son rôle au sein de la Jeunesse Arménienne de France a été fondamental, et ce depuis plus de 40 ans. Tout au long de sa vie, elle s’est impliquée sans relâche dans la transmission de la langue, de la culture et de l’identité arméniennes.



Originaire du Liban, Agnès Tatoyan, née Dedeyan, arrive en France en 1976. La même année, elle pousse les portes de la JAF pour s’y investir, jusqu’à en devenir l’une des principales responsables dès les années 1980. Elle y apporte sa connaissance fine et juste des problématiques identitaires. Dans un contexte social d’une diaspora divisée par les luttes armées arméniennes, la fin de l’Arménie soviétique et les changements générationnels, elle insuffle une pensée moderne qui marquera les esprits en portant un niveau culturel toujours plus intense et exigeant. A la justesse des mots, elle associait la force des actes. Ses actions étaient multiples et son investissement sans commune mesure.

Au sein du Comité des Femmes Arméniennes, elle travaille pour la reconnaissance du Génocide par les instances européennes. Elle supervise les différents voyages en Arménie des jeunes de la JAF et participe à la conception du Festival International de la Diaspora. Après le séisme de 1988, elle porte les projets humanitaires de l’association Arménie-Village, dont elle sera la secrétaire pendant 30 ans.

L’identité, c’est aussi la transmission et la formation : au sein du Comité de Soutien pour les Jeunes, elle guide la nouvelle génération dans ses missions. Du projet de rénovation du Centre culturel de la JAF à la logistique des Écoles de danse, de langue et de musique, de la création du site de l’association à l’encadrement auprès des familles, son empreinte reste indélébile.

Agnès était une femme d’engagement et de devoir, une militante au quotidien, dont l’empathie et l’écoute remplissaient de bonheur ceux qui la côtoyaient. Elle était pour nous la mère, la sœur, la tante - par les liens du sang ou ceux du cœur - l’amie de toujours.

Samuel, Sevag, Vahé, Haroutioun, Vazken, nous partageons pleinement votre chagrin.

Agnès, à tes côtés, nous avons appris à regarder vers l’avenir pour mieux construire et innover.

Aujourd’hui forts de ton héritage, nous continuerons à écrire les pages de la JAF comme tu l’as toujours rêvé.