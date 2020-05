Vladimir Soloviev un présentateur célèbre de la télévision russe a évoqué le génocide arménien lors de son émission « La soirée avec Vladimir Soloviev » sur la chaîne de télévision Rossia-1. Le vendredi 28 avril lors de son émission à grande écoute, a demandé à un analyste politique ukrainien « pourquoi l’Ukraine ne reconnait-elle pas le génocide arménien ? ». Le sujet étant une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui accusait l’union soviétique pour des crimes de masse.

« C’est une accusation très dure, vous n’avez pas reconnu le génocide du peuple arménien dans l’Empire ottoman et vous avez expliqué que c’est parce que vous ne désiriez pas détériorer vos relations avec la Turquie. Pourquoi Avakov se retient ? Il se souvient de ses racines arméniennes. Alors que votre pays l’Ukraine n’a pas de principes. Pourquoi il est possible d’oublier le génocide arménien ? Comment c’est possible ? » a lancé Vladimir Soloviev à l’adresse du politologue ukrainien en direct lors de l’émission.

Krikor Amirzayan