Levée de l’interdiction d’entrée et sortie à la ville de Maralik et au village de Tsorakap dans la région de Chirak

Afin de limiter la propagation du coronavirus l’entrée et les sorties de la ville de Maralik et du village de Tsorakap tous deux situées dans la région de Chirak au nord-ouest de l’Arménie avait été fermées. Hier 1er mai, les autorités arméniennes ont levé cette interdiction a indiqué le service de presse de la région de Chirak. Une région qui compte à ce jour 4 patents de plus guéris du coronavirus dont 3 étaient membres du personnel soignant du Centre de soin de Maralik. Au Centre de traitement des maladies infectieuses de Gurmi, chef-lieu de la région de Chirak, 68 malades infectés par le virus sont soignés. De ces 68 patients 63 sont de la région de Chirak. Par ailleurs des 18 autres malades du Chirak transportés vers un hôpital d’Erévan 17 patients sont aujourd’hui guéris. La région du Chirak a enregistré 3 patients morts du coronavirus et 339 autres patients infectés sont aujourd’hui en quarantaine.

Krikor Amirzayan