L’AS Rome propose à Arsenal de lui céder le Turc Cengiz Ünder pour garder l’Arménien Henrikh Mkhitaryan

L’AS Rome qui désire garder l’international arménien Henrikh Mkhitaryan négocie avec Arsenal pour son transfert. L’AS Roma a affirmé qu’il était prêt à proposer le milieu de terrain l’international turc Cengiz Ünder et ajouter 10 millions d’euros pour le transfert à Rome de l’international arménien. Ainsi l’AS Rome et son entraineur Paulo Fonseca comptent sur l’Arménien la saison prochaine pour renforcer son attaque -Henrikh Mkhitaryan sera non pas milieu de terrain mais attaquant- pour la saison prochaine, et laisserait le Turc Cengiz Ünder partir à Arsenal. Ainsi Henrikh Mkhitaryan qui ne désire pas retourner à Londres resterait dans la capitale italienne qu’il dit aimer.

Krikor Amirzayan