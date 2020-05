Arrestation de manifestants qui défilaient pour le 1er-Mai

Istanbul, 1 mai 2020 (AFP) - La police turque a arrêté vendredi plusieurs

responsables syndicaux qui défilaient à Istanbul pour marquer la fête du

Travail en dépit d’une interdiction de sortir visant à lutter contre la

pandémie de nouveau coronavirus.

Une quinzaine de personnes, dont la dirigeante de la puissante

confédération syndicale DISK, Arzu Cerkezoglu, ont été interpellées par la

police, a constaté un photographe de l’AFP.

Elles faisaient partie d’un groupe d’environ 50 manifestants, parmi

lesquels se trouvaient des députés d’opposition, qui marchaient en direction

de l’emblématique place Taksim pour célébrer le 1er-Mai.

Pendémie de nouveau coronavirus oblige, les manifestants défilaient avec un

masque sur le visage, mais sans respecter les règles de distanciation sociale.

Les autorités turques ont pris une mesure de confinement total de trois

jours à compter de vendredi dans les 30 provinces les plus peuplées de

Turquie, dont Istanbul, afin de limiter le risque de propagation du nouveau

coronavirus.

La Turquie a enregistré plus de 120.000 cas et 3.100 décès liés à la

pandémie.