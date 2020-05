4 Mousquetaires, pour 30 familles arméniennes

Homme de défis, ancien judoka qui a foulé les tatamis avec les frères Armand et Roland Hatchikian, Bernard Tchoulouyan, grands champions et figures de la discipline, Gilbert Derderian, président du Conseil Paroissial de l’Eglise apostolique arménienne

St Grégoire l’Illuminateur à Beaumont, est l’homme orchestre d’une belle opération de générosité.

Fort du soutien de son Conseil et du Père paroissial Archen Movsesyan, Gilbert Derderian a ainsi démontré sa volonté de porter aides à des familles arméniennes dans le besoin.

« Notre église reste active et solidaire, malgré le confinement », affirme le président, heureux du bon déroulement de cette action caritative.

Pour l’occasion il s’est appuyé sur 4 hommes de cœur, chefs d’entreprises, qui ont répondu d’une seule voix à l’appel de solidarité du président.



Jean -Jacques Tarpinian, dirigeant de l’entreprise « La Fermière », fabricant, créateur de yaourts aromatisés et de desserts lactés, Alain Kaskassian, importateur de produits alimentaires, Charly Assirlikian, boucher - charcutier et fabricant de la célèbre

« Saucisse de Marseille », ont offert une large gamme de produits issus de leurs activités.

Parrain de l’église, Didier Parakian a apporté une aide financière pour sa contribution.



30 jeunes familles, de jeunes couples, des mamans avec des enfants en bas âge, tous arrivés en France depuis quelques mois ou 2 années au plus, souvent en attente de régularisation administrative, sont venus de Beaumont et de ses alentours, grâce à la précieuse et discrète aide du Père Archen, ce jeudi 30 avril en la Grande salle du Centre cultuel de l’église.



Crise sanitaire oblige, les distanciations sociales et les gestes barrières étaient respectés dans l’ensemble par l’assistance.

Souvent gantés ou masqués, c’est avec beaucoup d’attention et de bonheur que ces femmes et ces hommes attendaient leur tour dans la cour de l’église baignée de soleil.



Avant d’être accueillis dans la salle par Gilbert Derderian, Didier Parakian et le Père Archen qui pointait une liste d’émargement, les invités étaient appelés à utiliser du gel hydroalcoolique mis à leur disposition.

Le Père Archen faisait les présentations autour des tables garnies où chaque famille avait droit à la même dotation dans un souci de partage et d’équité.

Les Caddies et les sacs de grande contenance étaient fortement conseillés pour l’occasion.



Émus aux larmes, incrédules, certains ne trouvaient pas toujours les mots pour exprimer leurs sentiments et raconter leur histoire.

Les yeux brillants de ces êtres parlaient pour eux. Nous entendions des « Mercis » fraternels.

Des silences de gratitudes ponctuaient les conversations brèves, chargées d’émotions.



Sous l’égide de l’Association « Chenork Kaloustian », du nom du 82e Patriarche arménien de Constantinople, décédé à Etchmiadzine le 7 mars 1990, le Conseil Paroissial organisera la semaine prochaine une nouvelle action caritative pour une quinzaine d’autres familles, grâce aux mêmes bienfaiteurs.

« TOUS POUR UN, UN POUR TOUS » Alexandre Dumas père

Avec panache, sans tambour ni trompette, ces 4 Mousquetaires de l’ombre ont offert un peu de lumière et d’humanité à ces familles reconnaissantes.

Alain Sarkissian