La guerre des mots reprend entre Pachinian et l’ancien chef de la sécurité Vanetsian

Le premier ministre arménien Nikol Pashinian a réitéré ses attaques verbales à l’encontre de son ancien allié et homme-lige Artur Vanetsian, s’attirant en retour de promptes et sèches critiques de l’ex-chef du Service de sécurité nationale (SSN) d’Arménie, qui était tout puissant il y a encore quelques mois et passait pour le numéro deux du pays. A. Vanetsian avait été brusquement démis, en septembre 2019, des fonctions hautement stratégiques où l’avait placé N. Pachinian au lendemain même de son accession au pouvoir, en mai 2018. Apparemment surpris lui-même par sa disgrâce qui n’avait été assortie d’aucun motif précis, il avait alors publiquement critiqué N. Pachinian pour sa gouvernance trop “impulsive”, enclenchant une guerre des mots violente entre les deux anciens allies.

Cette guerre des mots avait repris entre les deux anciens allies avait repris en janvier, le journal “Haykakan Zhamanak”, fondé et dirigé par N.Pachinian, qui en avait confié la direction à son épouse, sitôt élu, ayant relancé les hostilités dans un long article, dans lequel A.Vanetsian était accusé d’être l’instigateur d’une campagne visant à discréditer la famille du premier ministre orchestrée par les media opposés au gouvernement. L’ancien chef du SSN avait démenti avec véhémence les allégations dont il était l’objet avant d’engager une procédure en diffamation contre le journal en février.

En début de semaine, la porte-parole de N.Pachinian, Nane Gevorgian, avait accuse A.Vanetsian d’avoir conclu des accords occultes en affaires avec Mikael Minasian, le gendre jadis très influent de l’ancien président Serge Sarkissian. N. Gevorgian avait précisé que “selon les informations dont dispose le gouvernement”, il aurait profité de sa position à la tête du SSN pour acheter la participation minoritaire de M.Minasian dans la plus grosse compagnie manière d’Arménie.

A.Vanetsian a une nouvelle fois récusé avec force ces allegations, affirmant mercredi dans un communiqué qu’il s’agissait d’un “mensonge, un grand mensonge, et un mensonge de Pachinian” lui-même. Il soulignait dans ce texte que Pachinian était parfaitement informé de la transaction et savait que la part de M.Minasian dans le Combinat Zangezur de cuivre-molybdène allait être vendue à des individus sans lien avec Vanetsian en 2018. Le beau-frère de Pachinian, Hrachya Hakobian, avait versé de l’huile sur le feu dans la dernière attaque visant Vanetsian en suggérant que ce dernier aurait pu travailler pour des services étrangers. “Révélera-t-on un jour que Vanetsian a été viré de la direction du SSN parce qu’il avait été recruté par des services secrets étrangers ?”, écrit H. Hakobian, le frère donc de l’épouse de “Haykakan Jamanak”, qui dirige ce journal anciennement d’opposition comme une “affaire familiale”, dans un message posté mercredi soir sur sa page Facebook. Il se demande de plus si Vanetsian aurait échappé aux poursuites pour espionnage parce que le gouvernement arménien ne voulait pas “détériorer ses relations avec le pays qui l’aurait recruté”. Sans doute faisait-il allusion à la Russie…

H.Hakobian a toutefois nuancé ses propos jeudi, en précisant qu’il ne disposait d’aucune preuve des activités d’espionnage dont il l’avait suspecté et qu’il avait tout simplement “soulevé des questions”. “Je ne dispose pas de telles informations mais je suspecte le fait que sa demission ait pu relever de telles circonstances”, a déclaré le beau-frère du premier ministre cité par le service arménien de RFE/RL. “Nous ne voyons pas l’utilité de commenter pour l’instant des propos aussi futiles et irresponsables”, a déclaré en réponse Kristine Melkonian, une porte-parole de Vanetsian, en précisant que l’affaire “est entre les mains de nos avocats”.

H.Hakobian, qui siège aussi comme député sur les bancs de l’alliance majoritaire Im Kayl (Mon pas) de N.Pachinian, avait déjà laisse entendre en janvier que Vanetsian avait été renvoyé parce qu’il préparait un coup d’Etat. Le SSN avait alors indiqué qu’il n’était pas informé de quelque tentative de coup d’Etat et qu’il ne se pencherait pas sur les allegations de H.Hakobian. Vanetsian avait officiellement annoncé son entrée en politique en février, et précisé qu’il était en train de constituer un parti d’opposition, dont l’un des objectifs affichés est d’infirmer les affirmations du gouvernement selon lesquelles les représentants de l’ancien pouvoir seraient les principaux rivaux et adversaires politiques des autorités actuelles, suspectées il est vrai par leurs détracteurs de vouloir enfermer la scène politique dans un rapport de force manichéen entre les blancs, adeptes de sa revolution de velours, et les noirs, liés à l’ancien pouvoir, qui veulent prendre leur revanche, laissant ainsi peu de place à une opposition politique construite et constituée, dont les deux seuls représentants au Parlement, Arménie prospère et Arménie lumineuse, sont jugés peu crédibles et convaincants, et en tout cas, pas assez critiques à l’encontre du pouvoir. .