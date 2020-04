A New York, Chnorhik Minassian qui avait œuvré à l’Association Culturelle Tékéyan disparait, victime du coronavirus

Le site Arevelk.am a informé de la disparition à New York d’une Arménienne, Chnorhik Minassian suite à l’infection du coronavirus. Elle avait durant de longues années apporté son aide active à la création de la troupe de théâtre « Mher Mkrdtchyan » de l’Association Culturelle Tékéyan de New York puis avait activement œuvré pour le développement des activités de cette troupe. Chnorhik Minassian fut enterrée dans la plus stricte intimité de sa famille et de quelques proches.

Krikor Amirzayan