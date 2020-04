Bako Sahakian : en 2019 nous avons continué le réarmement et la modernisation de l’Armée de l’Artsakh

En 2019 le renforcement de l’Armée de l’Artsakh a continué a indiqué le président Bako Sahakian. Les nombreux exercices militaires ont relevé le niveau de préparation des soldats et officiers. L’armement a continué à se compléter et se moderniser a-t-il confié lors d’une séance au Parlement arménien consacré à la sécurité de l’Artsakh et le renforcement de l’armée, indique l’agence Artsakhpres.

Selon Bako Sahakian les conditions de vie des soldats du front se sont améliorées et les techniques furent améliorées, notamment dans le renforcement des structures de défense et le progrès des réseaux de communications internes. Concernant les négociations autour de la paix en Artsakh, Bako Sahakian a déclaré « nous avons toujours déclaré qu’on était favorables au règlement pacifique du conflit de l’Artsakh, mais dans le même temps nous sommes prêts à donner une réponse appropriée à tous ceux qui enfreignent la liberté de notre patrie et sa sécurité ». Bako Sahakian a ensuite donné avec précision les détails sur l’amélioration des conditions des miliaires avec notamment la construction de nouvelles habitations.

Krikor Amirzayan