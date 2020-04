Vente aux enchères pour le COVID-19 par EliseCare, avec notamment des clichés d’Alexis Pazoumian et Pascal Manoukian

Du 1er mai 10h au 3 mai 19h, Elisecare, d’Elise Boghossian, vendra des photographies aux enchères sur le site de la maison de vente CMA Donikian. Dont notamment des clichés d’Alexis Pazoumian et Pascal Manoukian.

Avec CareForMed, Elisecare aide le personnel soignant à supporter l’impact émotionnel et physique de la crise grâce à son expérience et son réseau acquis en zones de guerre. Depuis l’arrivée du Covid-19 en France, le personnel soignant est en première ligne. Face à la surcharge de travail, aux décès des malades et aux familles en détresse, ces derniers sont éreintés, épuisés physiquement et nerveusement. Lorsque le système émotionnel prend le dessus, il devient alors très difficile de rester concentré, efficace, lucide, et de répondre aux sollicitations avec empathie. Elisecare a donc décidé de mettre à profit son expérience et son réseau en matière de résilience en zones de guerre à travers une plateforme dédié au bien-être des soignants baptisée CareForMed. Celle-ci les oriente vers des soins gratuits prodigués par des professionnels engagés.

En parallèle, l’ONG EliseCare a décidé de mobiliser ses amis photographes pour venir en aide aux victimes du Covid-19 de France lors d’une vente aux enchères exceptionnelle. L’intégralité des fonds récoltés permettra : 1/ de renforcer la solidarité entre le personnel soignant et les bénévoles de CareforMed ; 2/ mettre en place un réseau de soutien psychologique des familles victimes du Covid-19 ; 3/ équiper dix EHPAD (Les Petites Sœurs des Pauvres) en matériel de protection et 4/ distribuer des masques aux personnes qui n’ont pas les moyens de s’en fournir. Chaque photo fait l’objet d’une donation des artistes pour Elisecare. Elles seront vendues aux enchères sur le site de la maison de vente CMA Donikian, www.cma-donikian.com. On peut notamment y acheter une photo d’Alexis Pazoumian prise en Sibérie, et deux de Pascal Manoukian d’Afghanistan.

Plus d’infos : https://cma-donikian.com/vente-de-photos-au-profit-des-victimes-du-covid-19/