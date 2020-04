Le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan a appelé son homologue italien Luigi Di Maio

A l’initiative de l’Arménie, Zohrab Mnatsakanyan le ministre arménien des Affaires étrangères a eu un entretien téléphonique mercredi avec son homologue italien Luigi Di Maio. Le chef de la diplomatie arménienne au nom du peuple arménien eu du gouvernement de l’Arménie affirmé sa solidarité au « peuple ami » de l’Italie dans les épreuves subies avec l’épidémie du coronavirus. Zohrab Mnatsakanyan a souhaité que l’Italie sorte rapidement de ces épreuves.

Zohrab Mnatsakanyan a présenté à Luigi Di Maio les moyens mis en place par l’Arménie pour lutter contre le coronavirus. Les deux ministres ont ensuite partagé leurs avis sur l’épidémie et la coopération internationale pour sa prévention. Le chef de la diplomatie arménienne a ensuite assuré que l’Arménie accordait une importance particulière aux relations politiques arméno-italiennes et du développement des valeurs communes. Il a salué le haut niveau de dialogue politique entre l’Arménie et l’Italie. La question de la situation dans la région du Sud-Caucase fut également abordée.

Les chefs de la diplomatie arménienne et italienne ont appelé à développer et renforcer ces relations mutuelles entre Rome et Erévan.

Krikor Amirzayan