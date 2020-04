L’Unicef et la banque Ameriabank offrent 112 tablettes aux enfants en Arménie afin qu’ils suivent les cours à distance

L’Unicef (le Fonds des Nations unies pour l’enfance) et la banque arméno-russe Ameriabank ont joint leurs efforts afin que les enfants en Arménie continuent de suivre leurs cours à travers le réseau internet dans le confinement obligé suite à l’épidémie du coronavirus. Ameriabank et l’Unicef ont offert 10 millions de drams permettant l’achat de 112 tablettes répondant aux normes techniques du ministère arménien de l’Education, des sciences, des sports et de la culture. « Nous sommes heureux de mettre à la disposition du ministère ces 112 tablettes afin que les enfants dont les familles n’ont pas les moyens financiers, de poursuivre leurs cours à distance » a indiqué Diana Radochay la représentante de l’Unicef en Arménie. Et elle ajoute « Nous remercions Ameriabank pour avoir répondu très rapidement à notre appel de réunir les fonds sur un compte ».

Krikor Amirzayan