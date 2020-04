Le 24 Avril jour anniversaire du génocide arménien la mairie de Sarajevo (Bosnie Herzégovine) affichait les couleurs de la Turquie

A Sarajevo en Bosnie Herzégovine la mairie de la capitale bosniaque qui fut construite en 1896 l’année noire du massacre des Arméniens dans l’Empire ottoman, était illuminée des couleurs du 23 avril, en l’honneur de l’anniversaire de la formation du Parlement de Turquie a indiqué le site Regionmonitor.com. La journée du 23 avril étant fêtée en Turquie -dont la formation reposait sur le crime du génocide des Arméniens- comme celle de « la Journée des l’Indépendance nationale et des Enfants ».

Mais pour Sarajevo, faire éclairer le fronton de la mairie le 23 et 24 avril aux couleurs de la Turquie alors que les Arméniens commémoraient dans le monde le 105e anniversaire du génocide arménien ne tient pas du hasard selon nombre de médias. Y compris des médias bosniaques. Ainsi le site Dnevnik.ba qui a publié un article sur le génocide des Arméniens titre « Pourquoi Sarajevo nie le génocide arménien ? ». Le site bosniaque publie des images du génocide arménien et revient sur l’éclairage de la mairie de Sarajevo aux couleurs de la Turquie. « En cette journée souvenir, Sarajevo a décidé ouvertement de servir les frères Turcs » écrit Dnevrik.ba. Mais d’autres médias affirment que Sarajevo en affichant les couleurs de la Turquie affirme sa solidarité à cette dernière en lutte contre l’épidémie du coronavirus. Il y a quelques semaines la Turquie avait envoyé de l’aide à la Bosnie Herzégovine et la mairie de Sarajevo avait décidé d’éclairer le 20 avril le bâtiment de la Mairie aux couleurs turques…mais pas le 24 avril, jour anniversaire du génocide des Arméniens. Ankara a redoublé ses pressions sur Sarajevo pour changer la date ?

Krikor Amirzayan