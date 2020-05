Les commémorations du 24 avril à Draguignan et St Raphaël

A Saint Raphaël.

Les communautés arméniennes de Draguignan et de St Raphaël ont souhaité commémoré le 24 avril malgré les circonstances. L’Amicale des Arméniens de Draguignan et de sa Région avait adressé à la rédaction du quotidien varois : le texte d’un communiqué* à publier si possible le 24/04 ; une photo de chacune des stèles de Draguignan et de St-Raphaël fleuries (municipalités, associations, anonymes). Rien de tout cela n’a paru, ni le 24, ni après...

A Draguignan, vers 17h30, une très courte cérémonie a eu lieu en présence seulement de neuf personnes de l’Amicale. Celle-ci a débuté par le chant du « Hayr Mer » ; à l’issue de la minute de silence, le « Délé yaman » a été interprété à la trompette par Patrick KOUYOUMDJIAN ; et, en clôture, ont été chantés les 1er et dernier couplets de notre hymne « Mer Hayrénik ».

A St-Raphaël, aux représentants de l’association arménienne locale, l’AFAVE, s’étaient joints M. Frédéric MASQUELIER, maire de la ville, ainsi que d’autres membres de la municipalité, dont Madame Françoise DUMONT, 1re vice-présidente du Conseil Départemental du Var.



A Draguignan.

* Communiqué de l’Amicale des Arméniens de Draguignan et sa région ci-dessous :

Les descendants des rescapés du génocide des Arméniens (« les restes de l’Epée »), les autorités publiques et toutes les personnes éprises de Justice et de Paix ne pourront se réunir ce 24 Avril à Draguignan, à Toulon, à St-Raphaël ou à Roquebrune s/Argens – il n’y aura pas de rassemblement pour commémorer le 105e anniversaire de ce jour funeste qui, dans l’Empire Ottoman, en 1915, fut le premier d’un cauchemar horrible pour toute une nation. Un panturquisme froid et déterminé avait décidé de l’erradiquer d’un sol qu’elle avait modelé depuis des siècles.

« Etait-ce un si grand crime qu’être né arménien ? » dit une chanson.

Aujourd’hui, le cercle des pays, des institutions et des personnes qui ont reconnu ce génocide s’est considérablement agrandi, et il apparaît que le travail des chercheurs et historiens sur ces évènements a été extrêmement fructueux.

S’agissant des pays, citons les Etats-Unis, la Syrie et, surtout, l’Allemagne à travers, notamment, les déclarations de M. GAUCK, son Président.

S’agissant des institutions, il y a le Parlement Européen qui, en 2015, a renouvelé solennellement sa reconnaissance du 18 Juin 1987.

S’agissant des personnes, le nom de Hassan DJEMAL, le propre petit-fils de DJEMAL Pacha, l’un des trois organisateurs du Génocide, est incontournable.

Parmi les chercheurs et historiens, il convient de noter les contributions particulières de MM. Etienne COPEAUX, spécialiste de la Turquie contemporaine, et Taner AKCAM, lequel a authentifié de manière irréfutable les documents les plus explicites sur l’intention génocidaire des dirigeants « Jeunes-Turcs », à savoir les fameux télégrammes publiés en 1921 par le journaliste Aram ANDONIAN, jusque-là argués de faux par la Turquie.

Les dirigeants actuels de ce pays nient toujours farouchement la réalisation de ce crime contre l’Humanité sur son sol il y a 105 ans, se conformant, notamment, à la « thèse d’histoire » décidée en 1931 et enseignée depuis dans les écoles turques.

Pourront-ils le faire encore longtemps ?

Il semblerait que la position turque deviendrait tout-à-fait intenable/invivable s’il y avait, par exemple, conjonction de deux faits nouveaux :

1 – la reconnaissance officielle du génocide des Arméniens par Israël, ce que ne cesse de réclamer, d’ailleurs, son Président, M. RIVLIN ;

2 – la reconnaissance de ce même génocide par le Conseil de Sécurité de l’ONU lui-même, comme cela a été fait, par exemple, le 08/06/1994 pour le Rwanda, ou peu avant, pour l’ex-Yougoslavie ; avec tous les effets qui pourraient en découler

Jusque-là, il ne sera pas possible d’envisager de quelconques instruments pour endiguer, si ce n’est réprimer, la négation de cette réalité - négation toujours vécue très douloureusement par les descendants des rescapés à partir du moment où elle est exprimée en toute impunité.