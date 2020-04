Le gouvernement arménien va verser à chaque vétéran de la Seconde Guerre mondiale une prime de 300 000 drams

Le gouvernement arménien vient de décider jeudi 30 avril d’accorder à chaque vétéran de la Seconde Guerre mondiale la somme de 300 000 drams au titre de prime à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire. Zarouhi Batoyan la ministre du Travail et des questions sociales a affirmé que ce geste du gouvernement arménien est estimé à 86 millions de drams. « Parce que cette année nous sommes en situation exceptionnelle et que des manifestations publiques n’auront pas lieu, nous effectuons ainsi notre modeste contribution et rappellerons une nouvelle fois que nos vétérans de la Grande Guerre sont au centre de l’intérêt du gouvernement arménien » dit-elle. Zarouhi Batoyan a également rappelé qu’en 2019 le gouvernement arménien avait doublé la prime mensuelle versée aux vétérans en la passant de 50 000 à 100 000 drams. Le Premier ministre Nikol Pachinian a de son côté affirmé que l’Arménie recensait à ce jour 287 vétérans de la Grande Guerre de 1939-45.

Krikor Amirzayan