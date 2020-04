Les rencontres qualificatives de la Ligue des nations avec l’Arménie dans le groupe C pourraient ne pas se tenir en septembre et octobre

Selon le journal britannique The Independant, les rencontres qualificatives de la Ligue des nations prévues en septembre et octobre prochain pourraient être repoussées à cause de l’épidémie du coronavirus. Les premières rencontres pourraient être décalées aux mois de novembre et décembre.

Le 3 mars à Amsterdam étaient tirés au sort les groupes de qualifications de la Ligue des nations 2020-2021. L’Arménie est dans le groupe C en compagnie de la Géorgie, la Macédoine du Nord et l’Estonie. Un groupe à la portée de la sélection arménienne qui pourrait -pour une fois- faire la surprise de se qualifier à la finale de la Ligue européenne des nations.

Krikor Amirzayan