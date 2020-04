Malgré les craintes concernant le Coronavirus, les usines de textile autorisées à reprendre leurs activités

Le gouvernement arménien a autorisé deux usines textiles employant environ 3 000 personnes à reprendre leurs activités, qui avaient été suspendues le mois dernier en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les autorisations ont été accordées mardi aux sociétés Gloria et Sarton, basées dans la ville de Vanadzor, dans le nord du pays. Elles sont subordonnées à leur respect des mesures anti-épidémiques requises par un organisme gouvernemental appliquant l’état d’urgence en Arménie.

Avec quelque 2 600 travailleurs, Gloria est la plus grande usine textile du pays. Son propriétaire, Bagrat Darbinian, a déclaré hier qu’il s’était engagé à faire désinfecter ses locaux deux fois par jour et à fournir à tous les travailleurs des désinfectants pour les mains, des masques et des gants en caoutchouc. Darbinian a précisé que les bus de l’entreprise transportant ses employés au travail et à la maison seront également désinfectés quotidiennement.

Certains de ces travailleurs interrogés par le service arménien de RFE / RL ont cependant confié qu’ils ne pouvaient pas porter de masques et de gants toute la journée. A la place, ils se laveraient fréquemment les mains et éviteraient tout contact physique.

Malgré la propagation continue du virus, le gouvernement a progressivement rouvert divers secteurs de l’économie arménienne au cours des deux dernières semaines. Le Premier ministre Nikol Pachinian a annoncé le 12 avril que l’industrie textile nationale devrait également être en mesure de redémarrer ses activités bien qu’elle soit « la principale force motrice » des cas de coronavirus enregistrés dans le pays à ce moment-là.

Des centaines de ces cas provenaient d’une usine textile située à Erevan. Les autorités sanitaires estiment que ses travailleurs ont été infectés par un spécialiste italien venu en visite au début du mois de mars.

À la suite de la déclaration de Pachinian, le groupe de travail gouvernemental a établi des règles concrètes de distanciation sociale et d’autres précautions pour le secteur clé axé sur l’exportation.

Les travailleuses de l’entreprise, car ce sont pour la plupart des femmes, avaient affirmé qu’elles souhaitaient que l’usine reprenne immédiatement ses activités car elles ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille depuis le début du confinement un mois auparavant. Elle avait alors bravé l’interdiction pour reprendre le travail, mais l’usine avait été fermée le lendemain.

Darbinian avait expliqué à ses travailleurs protestataires à ce moment là qu’ils ne devraient pas avoir peur de contracter COVID-19, la maladie respiratoire potentiellement mortelle. "Si nous sommes infectés, nous nous rétablirons, a-t-il assuré. Il y a 2 600 personnes ici, et [la maladie] est si répandue que quelqu’un peut l’attraper. »

« Ni moi ni personne d’autre ne pouvons vous donner de garanties. Vous devez donc vous y préparer », a ajouté le propriétaire de l’entreprise.

Pachinian a annoncé mardi que son gouvernement prévoyait de rouvrir toutes les entreprises restantes, y compris les cafés et restaurants, dans les 10 prochains jours.

Parallèlement, le ministère arménien de la Santé a signalé 65 nouveaux cas de coronavirus mercredi matin. Le nombre total de personnes testées positives pour le virus en Arménie a ainsi atteint 1 932. Jusqu’à présent, trente d’entre elles sont mortes de la maladie, selon le ministère.

Dimanche, le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a averti qu’en raison du nombre quotidien de nouvelles infections, les autorités ne seront bientôt pas en mesure d’hospitaliser ou d’isoler la plupart des personnes infectées.