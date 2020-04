Des députés australiens se déclarent prêts à soutenir la reconnaissance du génocide arménien par l’Australie

Cette année un nombre important de députés australiens ont rejoint le groupe qui demande au gouvernement d’Australie à reconnaitre le génocide des Arméniens indique l’Armenian National Committee (ANC) d’Australie. Mais cette dernière indique que la position de l’Australie en 2020 au sujet du génocide arménien reste inchangée. L’ANC d’Australie affirme dans un communiqué « Néanmoins les parlementaires Fédéraux Ternt Zimmerman, Joel Fitzgibbon, Tim Wilson, Kristina Keneally, Adam Brandt et Rex Patrick, comme le Premier ministre des Nouvelles Galles du Sud, Gladys Berejiklian, le trésorier fédéral Walt Secord et le porte-parole du Congrès Constitutionnel Jonathan O’Dea qui reconnaissent les évènements de 1915 comme un génocide et soutiennent la reconnaissance ».

Selon Haig Kayserian le directeur exécutif de l’ANC-Australie « ne pas reconnaitre les faits comme un génocide est blessant pour les survivants du génocide qui considèrent que l’Australie est leur foyer ».

Krikor Amirzayan