Le ministère arménien des Finances analyse la possibilité d’annuler la licence d’exploitation du casino « Shankri La » ce qui signifierait la fermeture de cet établissement près d’Abovian selon le site officiel du gouvernement arménien. Le casino « Shankri La » appartient à la société « Onira Club » filiale de « Multi Group », propriété du leader du parti « Arménie Prospère » (Parkavadj Hayatsan » de Gaguik Dzaroukian. L’un des hommes les plus prospères d’Arménie…

La Commission du ministère des Finances, chargé de l’examen des licences des jeux de gains, jeux en ligne et casinos avait le 23 avril décidé d’annuler à partir du 30 avril cette licence d’autorisation d’exercer pour « Shankri La ». Mais Gaguik Dzaroukian peut protester et être entendu avec des arguments par la Commission du ministère des Finances.

Krikor Amirzayan