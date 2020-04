2 morts et 4 blessés dans une attaque à Gavar près du lac Sevan dans la région de Gégharkounik hier soir

Dans la ville de Gavar près du lac Sevan dans la région de Gégharkounik (Arménie) mardi 28 avril à vers 17h40 une attaque à l’arme automatique près de l’Université de Gavar a fait 2 morts et 4 blessés. Ces derniers assez gravement atteints ont été conduits à l’hôpital. On apprenait que dans la nuit un certain nombre de personnes étaient entrées dans l’hôpital pour s’en prendre encore à deux des blessés, en blessant au passage des policiers.

L’identité des blessés a été révélé. Il s’agit d’Armen Sargsyan (30 ans) habitant le village de Noratouz, Armen Haytyan (39 ans) habitant Gavar, Vardan Davoyan (37 ans) habitant du village de Nratouz, Hratchya Hakobyan (28 ans), Artiom Petrosyan (18 ans) et Sasoun Meloyan (32 ans). Les deux hommes tués sont Vahé Avetisyan (33 ans) du village de Noratouz et Zohrab Baronikyan (31 ans) habitant de Gavar.

Les faits se seraient déroulés vers 17h40. Alors que les policiers étaient en train d’examiner les circonstances de ces crimes, ils ont été appelés à 21h30 par le Centre médical de Gavar pour une nouvelle attaque d’un groupe. Les agresseurs se seraient attaqués à Armen Haytayan et à David Haytyan (38 ans) un habitant de Gavar qui s’y trouvait. La police mène l’enquête pour déterminer le détail des faits.

Krikor Amirzayan