La Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné (MCAGD) propose de voir ou revoir le film « Sans retour possible »

La Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné (MCAGD) propose de voir ou revoir chacun chez soi en confinement le film « Sans retour possible » de Jacques Kébadian et Serge Avédikian.

Jacques Kébadian :

Chers amis,

la Maison de la Culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné est très heureuse de partager avec vous le film documentaire de Jacques Kébadian et Serge Avédikian sorti en 1983 en France (© 2020 La Cinémathèque française). Durée 1h47m.

Le titre “Sans retour possible”, reprend les trois mots qui barrent les papiers d’identité des Arméniens partis de Turquie après le Génocide de 1915. Ceux qui avaient quitté la Turquie avec un statut d’apatride ne pouvaient plus y revenir, c’était une façon de liquider la question arménienne.

A travers des nombreux témoignages recueillis, les réalisateurs ont voulu raconter pourquoi les Arméniens se sont installés en France.

A voir ou revoir gratuitement pendant toute la durée du confinement et de la fermeture de la Cinémathèque sur le lien suivant :

https://www.cinematheque.fr/henri/film/107949-sans-retour-possible-jacques-kebadian-serge-avedikian-1983/

Serge Avédikian :

Սիրելի բարեկամներ,

Գրենոբլի և Դոֆինեի Հայկական մշակույթի տունը ուրախ է ձեզ տրամադրելու հնարավորություն դիտելու Ժակ Քեբադյանի և Սերժ Ավեդիքյանի վավերագրական ֆիլմը՝ նկարահանված 1983թ․ Ֆրանսիայում։ (© 2020 La Cinémathèque française) Ֆիլմի տևողությունը՝ 1ժ47ր։ Վերնագիրը՝ է « Առանց վերադարձի հնարավորության », բաղկացած է հենց այն երեք բառերից, որոնք դրոշմված են 1915թ․ ցեղասպանության հետևանքով Թուրքիայից փախած հայերի անձը հաստատող փաստաթղթերում։

Նրանք, ովքեր լքել էին Թուրքիան՝ ատանալով « անհայրենիք » կարգավիճակը, այլևս չէին կարող այնտեղ վերադառնալ։ Այդպես չեզոքացվում էր հայկական հարցի արդիականությունը։

Բազմաթիվ վկայությունների միջոցով ռեժիսորները փորձել են պատասխանել այն հարցին, թե ինչու են հայերը հաստատվել Ֆրանսիայում։

Քանի որ մեկուսացման այս շրջանում Սինեմաթեքը չի գործում, ուստի առաջարկում ենք ձեզ դիտել այս ֆիլմը բոլորովին անվճար հետևյալ հղմամբ՝

https://www.cinematheque.fr/henri/film/107949-sans-retour-possible-jacques-kebadian-serge-avedikian-1983/