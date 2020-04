Ankara, 29 avr 2020 (AFP) - La Turquie a affirmé mercredi qu’elle allait

« défendre » le gouvernement de Tripoli, dont elle est le principal soutien,

face aux forces dissidentes du maréchal Khalifa Haftar qui s’est proclamé

gouverneur de toute la Libye.

"La Turquie, qui a le sens des responsabilités en raison de ses liens

historiques profonds avec la région, continuera certainement de se tenir aux

côtés du peuple libyen frère en défendant le gouvernement d’accord national

(GNA)", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Accusé par ses détracteurs de vouloir instaurer une nouvelle dictature

militaire en Libye, près d’une décennie après la chute du régime de Mouammar

Kadhafi, le maréchal Haftar, qui contrôle l’est et une partie du sud du pays,

a annoncé lundi soir le transfert du pouvoir à son autoproclamée armée, disant

avoir « accepté la volonté du peuple et son mandat ».

Il a aussi annoncé « la fin de l’accord de Skhirat », signé en 2015 au Maroc

sous l’égide de l’ONU et dont est issu le GNA, basé à Tripoli.

"La communauté internationale devrait répondre, sans plus tarder, à cet

individu qui a exposé son intention d’établir une junte en Libye. Il ne faut

pas oublier que ceux qui le soutiennent, y compris certains pays agissant

comme les apôtres de la démocratie, partageront la responsabilité de ses actes

aux yeux des Libyens", a ajouté la diplomatie turque dans son communiqué.

La Turquie a déployé des militaires pour soutenir GNA face aux forces du

maréchal Haftar, qui est soutenu par plusieurs rivaux régionaux de la Turquie,

notamment les Emirats arabes unis et l’Egypte. Selon plusieurs pays, des

mercenaires russes combattent en outre à ses côtés.

Grâce au soutien militaire turc, les forces du GNA ont repris mi-avril aux

pro-Haftar deux villes stratégiques de l’ouest et cernent Tarhouna, la plus

importante base arrière du maréchal, à une cinquantaine de kilomètres au

sud-est de Tripoli.