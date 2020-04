Violations turques de la zone économique exclusive de Chypre

Les autorités turques ont annoncé l’envoi de la plateforme de forage Yavuz dans la zone économique exclusive (ZEE) de Chypre afin d’y effectuer un forage.

Rappelons que la Turquie, en violation flagrante du droit international en général et du droit de la mer en particulier, continue d’occuper illégalement la partie nord de Chypre et effectue, entre autres, des recherches illégales dans la ZEE de la République de Chypre.

Malgré les condamnations fermes de ces activités, la Turquie continue à défier la communauté internationale.

A ce titre, la France a toujours maintenu une position claire et ferme sur la question.

C’est ce que rappelle le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères dans une réponse à deux questions écrites à l’Assemblée nationale (Paris, 21 avril 2020) :

« On assiste depuis plusieurs mois à une montée des tensions en Méditerranée orientale, qui se traduit notamment par la conduite par la Turquie d’activités illégales de forage dans la zone économique exclusive (ZEE) chypriote et la conclusion, le 27 novembre 2019, d’un mémorandum d’entente entre le gouvernement turc et le gouvernement d’entente nationale libyen sur la délimitation de leurs espaces maritimes respectifs qui ne prend pas en compte les intérêts de la Grèce et de Chypre et ne respecte pas le droit international de la mer.

La France a fermement condamné toutes les actions qui contribuent à une montée des tensions dans cette région du globe. Elle a rappelé son attachement au respect du droit international et à la souveraineté des partenaires concernés. La France a, aux côtés de l’Union européenne, réaffirmé sa solidarité à l’égard de ses partenaires européens et contribué à la définition d’une réponse ferme de l’UE, notamment à travers l’adoption, lors du Conseil (Affaires étrangères) du 11 novembre 2019, d’un cadre de sanctions européen contre les personnes physiques et/ou morales impliquées ou responsables des activités illégales de forage turques dans la ZEE chypriote.

Sur cette base, le Conseil a adopté le 27 février dernier les deux premières désignations dans le cadre de ce régime en les personnes de Mehmet Ferruh Akalin, directeur général adjoint et membre du Conseil d’Administration et Ali Coscun Namoglu, directeur adjoint du Département exploration de la TPAO (Turkish Petroleum Corporation). Cette décision a ainsi permis de rendre le régime opérationnel. Lors du Conseil européen du 12 décembre 2019, les États membres ont par ailleurs dénoncé le protocole d’accord sur la délimitation de leurs espaces maritimes respectifs signé par la Turquie et le gouvernement d’entente nationale libyen fin novembre 2019 et réaffirmé leur totale solidarité vis-à-vis de la Grèce et de Chypre.

La France a également veillé, dans ce contexte, à maintenir une présence navale soutenue en Méditerranée orientale et elle a également organisé plusieurs exercices en mer avec les autorités chypriotes et, très récemment, dans un cadre trilatéral avec l’Italie. »

Charalambos Petinos, historien et écrivain