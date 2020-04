La Banque Centrale d’Arménie a émis deux monnaies commémoratives sur Gevorg Tchavouch et le 75e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale.

La Banque Centrale d’Arménie a procédé le 21 avril à l’émission de deux monnaies commémoratives. L’une sur le combattant arménien « Fédayi » Gevorg Tchavouch à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance et la seconde dédiée au 75e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre (Seconde Guerre mondiale).

Gevorg Tchavouch -de son vrai nom Gevorg Ghazaryan, 1870-1907- le « Fédayi » (combattant arménien contre l’occupation turque) a fréquenté l’école Sourp Karapet (Garabed) de Mouch. Entre 1891 et 1894 il participa aux combats d’autodéfense contre les troupes ottomanes. Arrêté en septembre 1894, Gevorg Tchavouch fut condamné à 15 ans de prison à Sasoun pour insurrection. En 1896 il s’évadait de la prison et rencontrait le général Antranik avec lequel ils allaient combattre l’ennemi turc. En 1901 il participait aux combats de Berdak, Norchen et du monastère Sourp Arakélots. En 1904 il prenait part à l’insurrection de Sasoun. Il prenait le commandement des combattants Arméniens à Ichkhanatsor et Talvorik lors des combats d’autodéfense contre les troupes ottomanes. Le 27 mai 1907 l’armée turque encerclait le groupe de Fédayis de Tchavouch au village de Souloukh dans la plaine de Mouch. Près du mont de Souloukh, Gevorg Tchavouch trouvait la mort dans le combat inégal face aux soldats Turcs.



Gevorg Tchavouch est l’un des plus célèbres combattants Arméniens qui s’insurgèrent contre l’oppression de l’Empire ottoman. La statue de Gevorg Tchavouch à Erévan sur la place du même nom est une œuvre du sculpteur Levon Tokmadjian. Des rues et écoles portent à Erévan, en Arménie et en Artsakh le nom de l’illustre fédayi Arménien Gevorg Tchavouch.

La monnaie commémorative de la Banque Centrale d’Arménie est en argent et a une valeur faciale de 1000 drams. Elle fut émise le 21 avril 2020 en seulement 500 exemplaires.

La Banque centrale d’Arménie émet une monnaie commémorative à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale.

Les peuples d’Union soviétiques ont combattu lors de la Grande Guerre de 1939-45 contre l’Allemagne nazie et ses alliés en menant une victoire il y a 75 ans. Plus de 500 000 Arméniens ont participé à cette guerre et près de 200 000 ont perdu la vie. 106 Arméniens reçurent le titre de « Héros de l’URSS », 27 ont reçu des médailles de troisième niveau et 70 000 furent décorés par des médailles. Dans les rangs de l’Armée soviétique on compta plus de 60 généraux et amiraux. Les plus célèbres furent le général Hovhannès Baghramyan -qui deviendra ensuite maréchal- l’amiral Isakov, le maréchal d’aviation S. Khoudyakov (Armenak Khanperyantz), les généraux M. Parseghov, S. Kalatchev, S. Martirosyan, H. Martirosyan, N. Safaryan, A. Karapetyan, H. Toumanyan, B. Arouchanyan et bien d’autres généraux d’origine arménienne.

Le 9 mai est la date anniversaire de cette Grande Victoire.

La monnaie commémorative de la Banque Centrale d’Arménie représente la statue de « Mère Arménie » qui se dresse à Erévan et la médaille du premier ordre de la Seconde Guerre mondiale. Avec l’inscription du 75e anniversaire de la Grande Victoire.

La monnaie commémorative est en argent et a une valeur faciale de 75 drams. Emise le 21 avril 2020 en seulement 500 exemplaires.

Krikor Amirzayan