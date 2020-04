Qui remplacera Margarita Grigoryan à la tête de la Chaîne de Télévision publique d’Arménie ?

Le journal arménien « Past » (Faits en arménien) s’interroge sur le nom du prochain directeur de la Chaîne de Télévision publique d’Arménie après la démission il y a quelques jours de sa directrice, Margarita Grigoryan. « Ces derniers jours est activement analysé la question du prochain directeur de la Chaîne de Télévision publique d’Arménie » écrit le journal qui affirme que le nom de Vazgen Avetyan revient très souvent dans ce dossier de candidatures. Vazgen Avetyan ayant occupé durant de longues années les directions des organisations internationales telles que GfK et Nielsen.

Afin de redynamiser la Chaîne publique, « Past » affirme que le gouvernement arménien étudie actuellement le projet d’autoriser la publicité sur cette chaîne publique et diminuer les « aides immenses » accordées par le gouvernement aux chaines privées.

A noter que ces dernières semaines, plusieurs journalistes célèbres ont quitté la Chaîne de Télévision publique d’Arménie dont Bedros Ghazaryan et Hasmik Arakélian, avant la démission de Margarita Grigoryan. D’autres démissions ou « départs encouragés » seraient également en cours dans une ambiance qui n’est pas tout à fait sereine affirment plusieurs médias arméniens.

Krikor Amirzayan