Le ministère arménien de la Défense organise l’appel sous les drapeaux cet été avec des normes de sécurité liés au coronavirus

Le ministère arménien de la Défense s’interroge sur la forme et les normes de sécurité et de distanciation sociale à respecter pour l’appel sous les drapeaux des nouveaux appelés de l’été prochain.

Shoushan Stepanyan la porte-parole du ministère de la Défense affirme que les fonctionnaires d de l’Armée arménienne et toute personne liée à l’enregistrement et l’intégration des jeunes appelés Arméniens, disposeront de masques, de gants et du gel hydroalcoolique.

De plus l’intégration des nouvelles recrues s’effectuera par petits groupes afin d’éviter les contaminations collectives. Shoushan Stepanyan affirme également que les soldats qui intégreront l’Armée arménienne lors de cet appel d’été, ne resteront pas la nuit sur leur lieu de recrutement dans les environs d’Erévan, mais intégreront le jour même leurs nouvelles bases. Les soldats qui présentent de la température seront isolés. Cette intégration à l’Armée arménienne des appelés s’effectuera en Arménie du 1er juillet au 30 août.

Krikor Amirzayan