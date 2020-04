Paulo Fonseca l’entraineur de l’AS Rome réitère sa volonté de garder au club Henrikh Mkhitaryan

Paulo Fonseca l’entraineur de l’AS Rome a une nouvelle fois affirmé qu’il tenait au sein de son club à l’international arménien Henrikh Mkhitaryan (31 ans). Dans une interview accordée à un journal ukrainien, l’entraineur de l’AS Rome a affirmé que lui-même et Henrikh Mkhitaryan étaient sur la même longueur d’ondes. Paulo Fonseca désire qu’Henrikh Mkhitaryan reste à l’AS Rome, l’Arménien étant du même avis et désire rester dans la capitale italienne. Les pourparlers avec Arsenal continuent afin que le prêt d’un an d’Henrikh Mkhitaryan se transforme en contrat de transfert afin que l’international arménien continue avec les Romains. Reste un accord sur le montant du transfert d’Henrikh Mkhitaryan. Arsenal désire entre 25 millions d’euros au minimum, tandis que l’AS Rome prétend ne pas pouvoir payer plus de 12 millions.

Krikor Amirzayan