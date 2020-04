Vers une rouverture totale de l’économie en Arménie

Le Premier ministre Nikol Pachinian a annoncé hier son intention de permettre à toutes les entreprises, y compris les cafés et les restaurants, de reprendre leurs activités dans 10 jours malgré la propagation continue du coronavirus en Arménie.

Pachinian a révélé que le gouvernement arménien assouplirait encore davantage ses restrictions sur les mouvements de personnes dès aujourd’hui, mercredi 29 avril. Les citoyens pourront désormais marcher avec les membres de leur famille près de chez eux et faire de l’exercice dans des endroits un plus éloignés.

« À moins que quelque chose d’extraordinaire ne se produise, nous minimiserons le régime de restrictions au cours des 10 prochains jours, a annoncé Pachinian dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook. Nous pensons maintenant que tous les secteurs de l’activité économique devraient être rouverts dans les 10 prochains jours. Mais pour chaque secteur, le ministère de la Santé doit fixer certaines règles de sécurité. »

« Nous ne maintiendrons que des restrictions pour le système éducatif, puis verrons ce qui se passe et réagirons en conséquence », a-t-il précisé.

Le gouvernement de Pachinian a ordonné le confinement à domicile, interdit les transports publics et fermé la plupart des entreprises fin mars. La propagation du coronavirus en Arménie s’est considérablement ralentie par la suite, ce qui a conduit le gouvernement à rouvrir certains secteurs de l’économie nationale dès le 13 avril.

Le gouvernement a autorisé à la fin de la semaine dernière la reprise de plus de types d’activités commerciales et assoupli ses restrictions sur les liaisons de transport entre Erevan et le reste du pays.

Au milieu de l’assouplissement de ce confinement national, le nombre quotidien de nouvelles infections au coronavirus dans le pays a augmenté au cours de la semaine dernière.

Le ministère arménien de la Santé a indiqué hier matin que le nombre de cas de COVID-19 avait augmenté de 59, pour s’établir à 1 867, au cours des dernières 24 heures. Il a également confié qu’une autre personne est décédée de la maladie, ce qui porte le nombre de morts à 30.

S’adressant dimanche au service arménien de RFE / RL, le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a averti qu’en raison du nombre de nouvelles infections, les autorités ne seront bientôt pas en mesure d’hospitaliser ou d’isoler la plupart des personnes infectées.

Toutes les personnes testées positives au virus en Arménie ont jusqu’à présent été transportées dans des hôpitaux ou des hôtels transformés en centres médicaux temporaires. Mardi matin, 971 de ces patients y étaient détenus, selon le ministère de la Santé.

Dans son dernier message vidéo, Pachinian n’a pas commenté l’avertissement de Torosian ni les chiffres officiels de COVID-19.